Garderies: O’Toole écrit une lettre à Legault

Dans une lettre envoyée, hier en fin de journée, au premier ministre François Legault, Erin O’Toole promet de l’argent pour le réseau des centres de la petite enfance (CPE).

On peut y lire : « mon Plan de rétablissement du Canada [...] prévoit non seulement une aide directe aux parents canadiens et québécois, mais également un financement, sans condition attachée, pour le réseau des centres de la petite enfance (CPE). »

Dans son cadre financier, M. O’Toole prévoit une enveloppe pour les futures ententes avec les provinces de 10 milliards de dollars.

C’est ainsi qu’il entend « coordonner » les deux approches.

Le chef conservateur reconnaît également que « la situation en matière de services de garde est différente au Québec » et qu’une rencontre aura lieu dans les 100 premiers jours de son mandat, s’il est élu.

Santé et immigration

Dans sa correspondance au premier ministre Legault, Erin O’Toole mentionne son engagement en matière de santé et aussi en ce qui concerne l’immigration.

Le chef conservateur s’engage « à donner au Québec les pouvoirs qu’il réclame, notamment en ce qui a trait à la réunification familiale et aux travailleurs étrangers temporaires. »

Pas de contestation de la loi 21

Dans sa lettre, M. O’Toole rappelle qu’il sera « un premier ministre qui respecte le droit des provinces de légiférer dans leurs champs de compétences, et qui ne conteste pas les lois provinciales devant un tribunal. »

Cette position était déjà connue, mais en le rappelant ainsi à François Legault, M. O’Toole veut s’assurer que les Québécois interpellés par ce sujet ne se dirigent pas automatiquement vers le Bloc.

Surtout que Justin Trudeau n’écarte pas l’idée de participer à la contestation.

Après avoir présenté son contrat aux Québécois, M. O’Toole démontre une fois de plus que son engagement envers la nation québécoise est sérieux et sincère.