La quatrième vague malmène l’Ouest

La quatrième vague de COVID-19 a continué à malmener l’Ouest canadien, où les hôpitaux se remplissent de gens non vaccinés qui engorgent à nouveau les systèmes de santé.

Province de loin la plus touchée avec 1434 cas et neuf décès de plus mardi, l’Alberta compte maintenant un peu plus de 800 patients dans ses hôpitaux, dont plus de 200 aux soins intensifs. Il s’agit de nombres environ trois fois plus élevés qu’au Québec, qui compte pourtant une population deux fois plus grande.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw, a reconnu lundi lors d’une réunion avec des médecins que la réouverture de l’économie albertaine et le retour à la vie normale au cours de l’été, avec très peu de restrictions, a entraîné la quatrième vague qui déferle dans la province.

«Je crois que la trajectoire [de la courbe épidémiologique] a été tracée lorsque nous avons enlevé toutes les restrictions de santé publique en début juillet», a déploré la Dre Hinshaw en se disant «désolée» d’avoir laissé entendre que la pandémie était pratiquement terminée en début d’été.

Celle-ci a aussi reconnu que les provinces qui ont gardé davantage de restriction se tirent aujourd’hui mieux d’affaire en cette quatrième vague.

Autre province à avoir mis de côté plusieurs restrictions pendant l’été, la Saskatchewan a recensé 506 nouvelles infections sur son territoire en 24 heures, établissant ainsi un nouveau record journalier. Deux décès se sont aussi ajoutés à son bilan.

La Colombie-Britannique, elle, a cumulé 677 as et un décès de plus, tandis qu’environ 140 patients sont aux soins intensifs en raison du virus.

Du nombre, 121 ne sont pas vaccinés, a souligné en point de presse le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, mardi.

Du côté du Québec, le bilan du jour s’est retrouvé dans la lignée des précédents avec l’annonce de 633 cas et de sept décès, tandis que le nombre d’hospitalisations (230, +3) augmente lentement, y compris aux soins intensifs (78, +3).

Le scénario est similaire en Ontario, où 577 cas et sept décès se sont ajoutés.

Du côté des provinces de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse demeure la plus touchée en ce moment avec 66 nouveaux cas, tandis que le Nouveau-Brunswick en a recensés 35.

La situation au Canada:

Ontario: 575 796 cas (9624 décès)

Québec: 399 058 cas (11 312 décès)

Alberta: 272 211 cas (2471 décès)

Colombie-Britannique: 175 819 cas (1866 décès)

Manitoba: 59 420 cas (1201 décès)

Saskatchewan: 59 673 cas (627 décès)

Nouvelle-Écosse: 6254 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 3066 cas (47 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1541 cas (7 décès)

Yukon: 709 cas (9 décès)

Nunavut: 659 (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 647 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 255 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 555 121 (27 262 décès)