L'entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, déclaré positif à la COVID-19

Notre entraîneur-chef Khari Jones a été testé positif à la Covid-19. Il est asymptomatique et va bien, et s'est déjà isolé du reste de l'équipe. Aucun autre cas signalé et André Bolduc sera l'entraineur-chef pour le match de samedi. Plus d'infos 👉https://t.co/nhJHaQx851