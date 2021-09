Les Raiders remportent un match rempli de rebondissements

Les Raiders de Las Vegas ont créé l’égalité deux fois plutôt qu’une à la fin du quatrième quart et ont finalement signé une victoire de 33 à 27 en prolongation sur les Ravens de Baltimore, lundi soir, au Allegiant Stadium.

En surtemps, les favoris de la foule ont obtenu le ballon en premier. Ils ont franchi le terrain et pensaient bien avoir inscrit le touché de la victoire sur une passe de Derek Carr à Bryan Edwards, mais les officiels ont jugé que le receveur a été arrêté à l’entrée de la zone payante.

Quatre jeux plus tard, Carr se faisait intercepter et les Ravens reprenaient le ballon. Le quart-arrière Lamar Jackson a toutefois échappé le précieux objet et Las Vegas a obtenu une seconde chance.

Cette fois, les Raiders n’ont pas bousillé leur opportunité et Carr a rejoint Zay Jones sur 31 verges pour le majeur de la victoire.

Précédemment, les Raiders ont travaillé très fort pour revenir au pointage avant la fin du temps réglementaire. Avec moins de quatre minutes à faire au temps réglementaire, Carr a trouvé Darren Waller sans la zone payante pour porter la marque à 24 à 24.

Récupérant le ballon avec beaucoup de temps, les Ravens ont vu le botteur Justin Tucker leur redonner une priorité de trois points. L’équipe locale a toutefois de nouveau créé l’impasse, alors que Daniel Carlson a réalisé un placement de 55 verges.

Le botteur des Raiders a conclu sa soirée de boulot avec deux placements, tandis que Carr a complété 34 des 56 relais qu’il a tentés pour 435 verges de gain et deux touchés. Le porteur de ballon Josh Jacob n’a pas été en reste, lui qui a inscrit deux majeurs avec ses jambes.

Chez les Ravens, Jackson a réussi 19 de ses 30 passes pour 235 verges et un touché. Il a aussi amassé 86 verges en 12 courses.