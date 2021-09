Internationaux des États-Unis: Leylah Annie Fernandez ne réalise pas encore

Même trois jours après sa finale perdue aux Internationaux des États-Unis, Leylah Annie Fernandez peine à retomber sur terre.

«Non, je n’arrive pas encore à réaliser ce qui est arrivé», a commenté la jeune Québécoise, qui était en conférence de presse mardi à Montréal pour l’annonce de son partenariat avec Flair Airlines.

«Tout s’est passé tellement vite. Mais je suis heureuse que tous les sacrifices, tout le travail des dernières années aient rapporté», a-t-elle poursuivi.

Fernandez, nouvelle 28e mondiale, était accompagnée de Félix Auger-Aliassime. Le récent demi-finaliste à New York en était à une première présence à Montréal depuis décembre.

AFP

«Ce qui me rend heureux, c’est la constance dans les résultats Canadiens, a raconté Félix, nouvellement 11e mondial. Après Eugenie Bouchard et Milos Raonic en finale à Wimbledon, Denis Shapovalov en demi-finale ment à Wimbledon cette année et moi à New York, c’est très encourageant.»