Reconversion du Colisée: Marie-Josée Savard veut rassurer le propriétaire du Roc Gym

La Ville de Québec a l'intention d'impliquer les joueurs du secteur des sports émergents pour le projet de reconversion du Colisée, mais après l'élection du 7 novembre.

La vice-présidente du comité exécutif et candidate à la mairie réagissait aux craintes exprimées lundi par François-Guy Thivierge, propriétaire du centre d'escalade Roc Gym. Celui-ci craint pour la survie de son entreprise avec la concurrence directe de murs d'escalades aménagés de l'autre côté de la rue, dans le Colisée. Le projet de 35 à 40 millions $ avait été annoncé par l'administration Labeaume il y a quelques semaines.

La conversion du Colisée est à l'étape de projet, fait valoir Mme Savard.

«Cette proposition reste une proposition. Et on sait que même si ce n'était pas à caractère électoraliste, on est à l'aube d'une élection municipale. Donc on n'a pas consulté les gens avant parce qu'on parle d'un projet qui peut évoluer avec le temps.»

Elle assure que les entrepreneurs du domaine seront consultés en cours de route, mais cela se fera après les élections du 7 novembre, dit-elle. «À la Ville de Québec, on n'a pas l'habitude d'aller en concurrence avec les entreprises. [...] On ne fera pas ça en concurrence avec les gens au pourtour, on va le faire en partenariat.»

Elle a avancé l'idée de lancer des appels de proposition pour la gestion d'une partie du lieu et d'appels à projets pour les entrepreneurs intéressés à se joindre au projet.