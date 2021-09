Terres des Soeurs de la Charité Savard se dit prête à collaborer pour le projet de préservation

Même si son administration a longtemps voulu développer les terres des Soeurs de la Charité, Marie-Josée Savard se range derrière le projet de préservation du gouvernement et a l'intention d'y participer.

• À lire aussi: Projet d'agro-parc: Québec veut acheter les terres des Sœurs de la Charité

La candidate à la mairie de Québec ne voit pas un désaveu dans l'intention du gouvernement d'acquérir les terres de Beauport et d'en faire un parc d'innovation agricole. Comme vice-présidente du comité exécutif et responsable de l'aménagement du territoire, Mme Savard a endossé l'intention de l'administration Labeaume de permettre du développement immobilier sur ces terres. Une volonté qui a été stoppée par le gouvernement Legault.

«À partir du moment où ça a été refusé, dans notre administration, on a commencé à voir autrement. Ce qui est annoncé aujourd'hui, on est déjà en discussion avec le gouvernement pour travailler un projet.»

Partenariat

Ainsi, un partenariat pourrait être développé avec la Ville de Québec. Celle-ci pourrait utiliser son expertise pour créer par exemple des jardins communautaires et de l'agriculture urbaine, a-t-elle laissé entendre. «Aujourd'hui, on s'est fait dédouaner pour dire qu'on appuie ce projet-là et qu'on va travailler avec le gouvernement.»

«On a tourné la page et on est allé vers autre chose.» Le développement du secteur Chaudière pourra en quelque sorte compenser pour combler les besoins en habitation, dit-elle.

Elle ne s'inquiète pas de l'image que cet épisode pourrait laisser dans l'esprit des électeurs. «Peu importe le message, l'important, c'est l'aboutissement, c'est le projet. L'acquisition va se faire par le gouvernement, mais la Ville va être là pour les appuyer.»

Guilbault enthousiaste

En marge de l'annonce pour le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a manifesté son enthousiasme pour le projet, qui vise à rendre les terres accessibles à la population.

«C'est un super beau projet sur lequel je travaille avec mon collègue ministre de l'Agriculture depuis un certain bout de temps. [...] Il y a beaucoup de choses en cours et on a signé des documents importants, M. Lamontagne et moi, la semaine dernière. Les choses procèdent, mais je vais devoir attendre que certaines étapes soient franchies avant de donner plus de détails. C'est un très, très beau projet. »



Québec solidaire a salué l'intention du gouvernement, mais a émis des bémols. « C’est un pas dans la bonne direction, a soutenu le député Sol Zanetti. Cela dit, si le gouvernement veut vraiment protéger ces terres de tout développement résidentiel ou commercial, et ce, à perpétuité, il doit les déposer dans une FUSA (Fiducie d’utilité sociale agricole). Je suis inquiet que le projet soit déjà tout décidé, sans consultation de la population. » Il craint que la construction de gros bâtiments de recherche ne soit envisagée.

«Et si le gouvernement souhaite vraiment protéger les terres agricoles, il doit mettre fin à son projet de troisième lien qui va dézoner une quantité de terres agricoles largement supérieure aux terres des Sœurs de la Charité», a martelé M. Zanetti.

L'«agro-parc» serait axé sur l’autonomie alimentaire, l’enseignement, la recherche et la préservation de l’héritage historique des lieux.

Archy candidat

Par ailleurs, la candidate à la mairie a présenté son candidat dans Louis-XIV. Il s'agit de Donald Archy Beaudry, animateur de radio et entrepreneur. M. Beaudry cumule une carrière d'une trentaine d'années dans le domaine de la radio, de la télévision et de l'événementiel. La pandémie, qui a mis à mal l'industriel de l'événementiel, l'a poussé à se questionner, a-t-il affirmé. Il souhaite maintenant faire sa part dans son district de Charlesbourg.

–Avec la collaboration de Kevin Dubé

À VOIR AUSSI...