Tests rapides: Daniel Paré assurera le déploiement dans les écoles

Le gouvernement du Québec confie un autre mandat au directeur de la campagne de vaccination de la province Daniel Paré, a appris TVA Nouvelles.

Daniel Paré aura la responsabilité d’assurer le déploiement des tests rapides dans les écoles. Au cours des derniers mois son équipe a développé une expertise logistique avec les équipes cliniques de la santé publique et le réseau de l’éducation.

Comme 82 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu leur deux doses de vaccin, M. Paré pourra maintenant concentrer l’énergie de ses équipes vers la vaccination dans les écoles et le déploiement des tests rapides.

La santé publique a déjà identifié quatre quartiers où la COVID-19 circulent plus à Montréal et Laval et c’est à ces endroits que les tests rapides seront déployés plus rapidement.

Lundi, le réseau scolaire de la province représentait près de 19 % des éclosions avec 77, comparativement à 53 % dans les milieux de travail avec 220.

Fin août, le Québec avait en stock plus 1,6 million de tests rapides. En date daujourd'hui, 280 000 tests rapides sont en direction des écoles de la province.