Winehouse à la manière de Cardin

Charlotte Cardin a dévoilé, mardi matin, une reprise très personnelle de Back To Black, de la regrettée Amy Winehouse.

Secondée vocalement par le compositeur de reggaeton américain De La Ghetto, l’artiste québécoise propose une version plus langoureuse, rythmée par des percussions synthétiques, d’un des titres phares de la chanteuse britannique, décédée à l’âge de 27 ans, en 2011.

«Back to Black est une chanson que j’ai grandi en écoutant en boucle et que j’ai chantée des centaines de fois quand j’étais enfant. J’ai toujours voulu reprendre Amy, mais je n’avais jamais eu l’occasion de le faire», dit Charlotte Cardin, dans un communiqué de presse.

L’occasion s’est présentée elle a été approchée pour enregistrer deux chansons destinées à la liste de lecture Spotify Singles. La commande? Deux reprises. Une devait être une relecture d’un de propres titres. L’autre est une chanson de son choix d’un autre artiste.

De son répertoire, Charlotte Cardin a choisi d’enregistrer une version française de XOXO, une des pièces de son album Phoenix, paru au printemps.

Outre Arcade Fire et Céline Dion, Charlotte Cardin est la seule artiste québécoise sur Spotify Singles. On y retrouve notamment des chansons de Taylor Swift, Elton John, U2, Ed Sheeran et Muse.

Charlotte Cardin amorcera une tournée nord-américaine en novembre. En plus de concerts dans sept grandes villes américaines, en Ontario et dans l’ouest du pays, elle donnera, en 2022, onze représentations à guichets fermés au MTelus de Montréal et huit, aussi à guichets fermés, à l’Impérial Bell de Québec.