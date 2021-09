VERMETTE, Adrien



Au Manoir de Saint-Gervais, le 7 septembre 2021, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédé monsieur Adrien Vermette, fils de feu Charles Vermette et de feu dame Desneiges Lemieux. Il demeurait à Saint-Gervais-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Louis Gosselin), Daniel (Sylvie Lafontaine), Chantal (André Laganière), Nancy (André Picard); ses petits-enfants : David, Mélanie, Sébastien, Joanie, Samuel, Mathieu, Pierre-Luc, Cédric, Marianne, Charles, Olivier, Jérémy, Laurence, Stéphanie ainsi que François, Félicia, Carole-Ann et ses arrière-petits-enfants : Arnaud, Théo, Nathan et Éliam. Il était le frère de : feu Clément (feu Émilienne Breton), Julienne (feu Normand Lapointe), feu Jean-Guy (feu Jeannine Gonthier), Agathe (feu Roland Laflamme), feu Marthe (Raynald Goulet), Gisèle (Normand Dion), feu Camil (Jeanne-Mance Gosselin), Nicole (Gérald Vallières) ainsi que les membres de la famille de feu Clovette Laflamme et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci à tous ceux et celles qui ont pris soin d'Adrien, qui l'ont visité ou appelé. La famille tient à remercier le personnel du Manoir St-Gervais pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Mélissa Lemieux et Cathy Demers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9, site internet : https://dons.mspdulittoral.com ou à la Fondation leuco dystrophie, 1713, rue des Épinettes-Rouges Québec (Québec) G3G 2L2. https://www.jedonneenligne.org/leucofondationLa direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :