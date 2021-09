NADEAU, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 septembre 2021, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Rosaire Nadeau, fils de feu François Nadeau et de feu Léontine Demers. Natif de Saint-Agapit, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son épouse, Françoise Plante; son fils Serge (Nathalie Leclerc); ses filles Sonia et Caroline (Benoit Rouleau); ses petits-enfants: Élodie Chrétien (Philippe Beaulé), Camille Chrétien, Lambert, Justin, Florence, Ludovyk Whittom, Matthew Whittom et son arrière-petit-fils Édouard Beaulé; ses frères et soeurs : feu Gérard (Hélène Beaulac), feu Françoise, Émilien (Jeanine Bergeron), feu Pauline, feu Yvon; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Plante : feu Rita (feu Jean-Paul Plamondon), feu Patrick (Irène Laprise), André (feu Denise Laprise), Gabrielle (feu Henri Laroche), Sylvio (Mary Mc Coubrey), feu Paul, Émile (Françoise Blouin), Grégoire, Lorraine (Gilles Laflamme), feu Noëlla, Gilles; ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et tous ses bons amis qui l'appréciaient. Un merci tout spécial au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CRIQ qui a bien pris soin de lui, tout particulièrement, Dre Danièle Marceau, Dre Marie-Ève Girard ainsi que Dre Cynthia Cameron. Remerciements à l'équipe de la coopérative de services Rive-Sud, tout particulièrement madame Caroline Boucher. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.