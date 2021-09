Administratrices d’exception

Jacques Topping, président du conseil d’administration d’Entrepreneuriat Laval, était fier de m’annoncer l’arrivée de deux femmes d’exception à titre d’administratrices de cet organisme à but non lucratif (OBNL) qui a pour but de créer des entreprises responsables génératrices de valeur. C’est ainsi que Julie Bédard (photo de gauche), femme d’affaires éminemment engagée, avocate et détentrice d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval et présidente et chef de l’exploitation du réseau Médicart depuis mars 2020, et Marie-Pier St-Hilaire (photo de droite), fière diplômée de l’Université Laval et du Owner President Management Program du Harvard Business School et fondatrice d’AFI Expertise et présidente d’Edgenda, se joignent au CA d’Entrepreneuriat Laval qui compte également dans ses rangs Christiane Germain, coprésidente de Germain Hôtels. Entrepreneuriat Laval vise à devenir, d’ici la fin de 2023, l’un des TOP 10 mondiaux incubateurs universitaires.

Nouveaux défis

L’équipe du Théâtre Périscope de Québec changera de coordination artistique en 2022, puisque Marie-Hélène Gendreau (photo), qui occupe ce poste depuis août 2016, ira relever de nouveaux défis. Son mandat prendra fin au début janvier, afin d’assurer une transition adéquate. Ayant à cœur de donner tout l’espace possible aux créateurs et créatrices de Québec, Marie-Hélène est derrière la création des LabOuverts, soit des résidences d’artistes qui se concluent par un laboratoire public et des Billets suspendus, une campagne de dons annuelle réalisée en collaboration avec des organismes de la région servant à démocratiser le théâtre et accueillir des gens de tous les horizons à découvrir les joies de la dramaturgie contemporaine. Sa vision unique a permis au Périscope de présenter des propositions théâtrales éclectiques et diversifiées.

Bonne fête Rita

Mme Rita Brideau (photo), née à Saint-Gabriel de Rimouski le 15 septembre 1923 et qui demeure depuis octobre 2020 au Manoir Cap-Santé, à Cap-Santé, célèbre aujourd’hui ses 98 ans. Accordéoniste reconnue, elle a à son actif cinq albums et joue encore de l’instrument dans quelques galas de musique folklorique. Elle est mère de 11 enfants, grand-mère et arrière-grand-mère de 32 petits-enfants et compte cinq arrière-arrière-petits-enfants, qui forment cinq générations de Brideau. Toute la famille lui souhaite une bien belle journée.

En souvenir

Le 15 septembre 1921. À l’Auditorium de Québec (aujourd’hui Le Capitole), La Scala de Milan, sous la direction d’Arturo Toscanini, interprète de la musique consacrée aux maîtres italiens et à Richard Wagner.

Anniversaires

Guy St-Laurent (photo), auteur et journaliste retraité du Journal de Québec, 76 ans...Marie-Josée Vézina, la conjointe d’Éric Pichette de chez Qualinet, 45 ans...Lucie Cloutier, coordonnatrice marketing pour l’équipe Investors de Jean-Maurice Vézina, planificateur financier... Prince Harry, fils cadet du prince Charles, 37 ans...Trevor Douglas Gretzky, fils de Wayne Gretzky, 29 ans...François-Olivier Roberge, ex-membre de l'équipe olympique canadienne de patineur de vitesse, 36 ans...Marc Griffin, analyste de baseball à la radio et à la télévision, 53 ans...Richard Brodeur, gardien de but AMH/LNH (1972-88), avec les Nordiques de 1972 à 1979, 69 ans...Oliver Stone, réalisateur, scénariste et producteur, 74 ans...Tommy Lee Jones, acteur américain, 74 ans.

Disparus

Le 15 septembre 2016 : Jacques Villain (photo), 68 ans, ingénieur français spécialisé dans les missiles et la propulsion spatiale... 2019 : Ric Ocasek, 75 ans, chanteur du groupe américain The Cars (Drive, Just What I need et You Might Think) ... 2017 : Harry Dean Stanton, 91 ans, acteur américain... 2015 : Jacques-Henri Gagnon, 81 ans, ex-directeur général de Radio Canada à Québec... 2014 : Claude A. Simard, 72 ans, peintre canadien... 2013 : Jackie Lomax, 69 ans, compositeur et interprète britannique de rock... 2012 : Pierre Mondy, 87 ans, acteur, comédien et metteur en scène français... 2008 : Richard Wright, 65 ans, membre fondateur et claviériste des Pink Floyd... 2004 : Johnny Ramone, 55 ans, guitariste du groupe de musique punk-rock The Ramones... 1915 : Ernest Gagnon, 80 ans, organiste pendant plusieurs années à l'église Saint-Jean-Baptiste et à la basilique de Québec, folkloriste et historien québécois.