[BALADO] La grande importance des petits ruisseaux

Les eaux vives ont un rôle unique dans le soutien de la biodiversité mondiale, de la biogéochimie, les cycles et les sociétés humaines.

Bien que l'importance des cours d'eau permanents soit bien reconnue, la prévalence, la valeur et le devenir des rivières et ruisseaux non pérennes - qui cessent périodiquement de couler - ont tendance à être négligés, voire ignorés.