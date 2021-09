[BALADO] La Zone payante: on efface et on recommence!

Après une toute petite semaine de football de la NFL, plusieurs farouches partisans sont prêts à abdiquer pour le reste de la saison, tandis que d’autres voient déjà leur équipe favorite soulever le trophée Vince-Lombardi.

Le football, ce merveilleux sport, est revenu, avec son lot de réactions un peu trop soudaines et vives. Avant de condamner les Browns à rester la même formation qu’au début du siècle, d’aller narguer la Bills Mafia en soutenant que Buffalo ratera les séries éliminatoires ou de couronner Tyrod Taylor comme le joueur le plus utile de la saison, on vous suggère quand même d’écouter cette nouvelle édition de La Zone payante.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Votre balado préféré fera aussi la lumière sur la performance cauchemardesque, en lever de rideau, des Packers de Green Bay et de l'animateur vedette de Jeopardy qui agit également, à temps partiel, comme quart-arrière partant de la formation du Wisconsin: Aaron Rodgers.

Votre trio infernal passe également au peigne fin les performances des joueurs recrues, dont celles des pivots Trevor Lawrence et Zach Wilson. Les performances des joueurs québécois du circuit Goodell sont elles aussi décortiquées, et on se prête au jeu des exagérations après une première semaine fertile en émotions fortes. Après leurs pires performances en carrière, vos experts repentants sont bien déterminés à revenir forts pour la deuxième semaine de la NFL, avec des prédictions justes qui feront oublier ce début de saison médiocre. Il n’en demeure pas moins que les résultats pathétiques de cette première semaine auront donné lieu à un important travail d’introspection chez vos humbles serviteurs, qui ont même pensé à un pèlerinage à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré pour revenir dans le droit chemin...

La Zone payante fait également un survol des situations problématiques des pivots à travers la NFL pour éviter aux formations une controverse de début de saison. Malgré cet exercice rigoureux, certaines équipes ne pourront échapper au grand mécontentement de partisans qui souhaitent simplement le meilleur pour leur formation. La célèbre chronique «Au bar» est de retour avec la présence d’un botteur de dégagement et d’un coordonnateur offensif qui aimerait avoir plus de travail.

Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette