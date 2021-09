CLaude Guillet se joint à l’équipe de TVA Sports

La chaîne TVA Sports a annoncé mercredi l’arrivée de CLaude Guillet à titre d’analyste au sein de son équipe d’experts hockey.

La nouvelle collaboratrice partagera son analyse et ses connaissances durant les matchs de la LNH présentés à TVA Sports. Elle devient également analyste et collaboratrice à l’émission JiC, dans laquelle elle tiendra la chronique «La Claude», et se joindra à l’équipe de «L’Après-match LNH», aux côtés de Dave Morissette et d’Elizabeth Rancourt, dès cet automne.

Née dans une famille de hockey, Mme Guillet suit les activités de la Ligue nationale (LNH) depuis toujours. Au cours des dernières années, elle a fait sa place dans le milieu médiatique, à la télé et à la radio. Spécialisée en sport et divertissement, elle est reconnue dans le métier comme une femme qui porte un regard différent sur le sport et son industrie.

«TVA Sports est très heureuse d’ajouter CLaude Guillet à son équipe de collaboratrices et collaborateurs, a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, dans un communiqué. Nous savons que la chaîne s’enrichira grâce à ses connaissances et son expertise. Nous sommes également fiers d’ajouter un autre visage féminin à notre couverture hockey.»

«Je suis très fébrile et fière de me joindre à cette équipe dynamique. J’aime la nouvelle direction que prend la chaîne et je sens que c’est un nouveau défi qui a été conçu sur mesure pour moi, a de son côté affirmé Mme Guillet. J’ai hâte d’apporter mon grain de sel et parler de sport avec mes nouveaux collègues. Les amateurs de sports pourront voir que je porte un regard différent, j’assume mes opinions et j’aime sortir des sentiers battus dans mes analyses, spécialement en incluant les intangibles.»

La saison 2021-2022 de la LNH s’amorcera le 12 octobre.