Défaite crève-coeur pour Équipe Québec

La défaite a été difficile à encaisser, mais la formation représentant le Québec dans la Ligue Frontier rentre néanmoins à la maison avec une égalité de 1 à 1 dans sa demi-finale l’opposant aux Wild Things de Washington.

Équipe Québec, qui doit disputer les trois derniers matchs de cette série 3 de 5 devant ses partisans, a perdu par le pointage de 4 à 3, mercredi après-midi, en Pennsylvanie.

Le «Fleurdelisé», qui menait pourtant par le pointage de 3 à 1 après les sept premières manches, s’est fait jouer un vilain tour en fin de rencontre.

Les Wild Things, avec un circuit de deux points de Grant Heyman après deux retraits en fin de huitième manche, ont d’abord créé l’égalité. Puis, après une courte pause causée par une panne de courant, les favoris locaux ont inscrit le point vainqueur en fin de neuvième quand Nick Ward a réussi un coup sûr opportun aux dépens du releveur Marshall Shill. Le lanceur Andrew Case, qui a encaissé la défaite, est surtout celui qui a été victime de la remontée des Wild Things. En une manche et un tiers, il a alloué trois points mérités.

S’imposer contre Hennen

En début de partie, Équipe Québec était parvenue à s’imposer contre le partant des Wild Things, Ryan Hennen, récent récipiendaire du titre de lanceur de l’année dans la Ligue Frontier. Le gérant Patrick Scalabrini comptait également sur son as au monticule, soit Codie Paiva. En six manches, Paiva a cédé un seul point et le releveur Frank Moscatiello a poursuivi le boulot.

À l’attaque, Jeffry Parra a été le premier à faire souffrir Hennen à l’aide d’un double, durant la manche initiale, pour permettre à son coéquipier Louis-Philippe Pelletier de croiser le marbre. Ruben Castro est venu marquer à son tour, en troisième, quand Connor Panas a su placer la balle en jeu pour produire le point. Gift Ngoepe a été le dernier à malmener Hennen grâce à un circuit en solo pour entamer la septième manche. Quelques instants plus tard, l’artilleur quittait la rencontre après avoir concédé trois points, dont deux mérités, en six manches et un tiers. Les releveurs des Wild Things ont toutefois réussi là où Case a échoué. La bonne nouvelle pour Équipe Québec: Hennen ne reviendra pas au monticule pour Washington à court terme.

Cienfuegos au monticule

La demi-finale entre Équipe Québec et les Wild Things doit se poursuivre ce vendredi, au Stade Canac, à Québec. Le «Fleurdelisé» devrait alors miser sur le lanceur québécois Miguel Cienfuegos pour entamer la rencontre.

En 22 présences sur la butte cette saison, dont 19 départs, Cienfuegos a maintenu un dossier de 9-6 et une moyenne de points mérités de 3,78.

La demi-finale se transportera à Trois-Rivières, samedi, alors qu’un quatrième match sera bel et bien nécessaire, tandis qu’une cinquième partie demeure possible à Québec, dimanche. Rappelons que mardi soir, Équipe Québec avait gagné la première rencontre par le pointage de 9 à 0 à Washington.