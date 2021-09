ANCTIL, Gaétan



Au Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, le 5 septembre 2021, à l'âge de 61 ans et 6 mois, est décédé M. Gaétan Anctil, époux de dame Marie Monique Sénéchal, fils de feu M. Laurent Anctil et de dame Lydia Gamache. Il demeurait à Saint-Épiphane. La famille recevra les condoléances au funérariumle jeudi 16 septembre de 19 h à 21 h 30 et le vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-Épiphane. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Marie Monique ; ses enfants Cédric (Chantale Bélanger), Valérie (Quentin Bourcy), Carole-Anne (Simon Thériault), Isaac (Amanda Lavallée) ; ses petits-enfants Alec, Élianne, Annabelle, Amélia, Esmée, Éloi; sa mère Lydia Gamache (feu Laurent Anctil). Sont aussi affectés par son départ ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Anctil et Sénéchal. La famille remercie les membres du personnel soignant du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup (CLSC Soins Palliatifs), pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à M. Anctil. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :