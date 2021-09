Festival international de jazz: «C’est comme le Super Bowl!»

Pour son tout premier concert extérieur sur la grande scène du Festival international de jazz de Montréal, ce soir à la place des Festivals, Beyries veut que ce soit « un gros party ». « Je veux que ça vaille la peine ! », dit la musicienne qui a lancé son deuxième album l’an dernier.

C’est en novembre 2020 que Beyries a lancé son disque Encounter. Même si elle a pu le promener dans quelques villes malgré la pandémie, l’auteure-compositrice n’a encore jamais joué ses nouvelles compositions à Montréal. Elle remédiera à la situation de belle façon, ce soir.

« Le Festival de jazz, c’est comme le Saint-Graal, dit-elle. On me donne la plus grosse scène. C’est comme le Super Bowl ! »

Le concert qu’elle présentera ce soir bénéficiera de la mise en scène de Pierre Lapointe, qui l’a aussi aidée à la direction artistique pour Encounter.

« J’avais envie de me déposer dans un cadre créé par Pierre Lapointe, dit-elle. Je savais que je pouvais lui faire entièrement confiance. Je suis extrêmement contente du résultat. C’est magnifique et ça ne vole pas non plus la vedette à la musique. »

« Un gros party »

Avec elle, en plus de ses musiciens, Beyries sera aussi accompagnée de cinq choristes. « Pour moi, les voix, c’est comme mon dada en musique, dit-elle. J’ai demandé à la production combien je pouvais en engager et ils m’ont dit que cinq, ça entrait dans le budget. Pour vrai, j’en aurais eu encore plus, si j’avais pu ! »

« Je trouve ça super cool d’être une grosse gang sur scène, poursuit-elle. J’ai commencé ma carrière toute seule. Après ça, avec une choriste. Et on a ensuite monté tranquillement le band. J’aime tellement ça être en gang que j’ai tout le temps envie d’inviter du monde ! »

Le concert de ce soir, Beyries le voit justement comme « un gros trip de gang ». Elle souhaite que le public s’amuse. « Que les gens sortent sur semaine, et assez tard, j’ai le goût que ce soit un gros party et que ça vaille la peine. »

C’est justement en pensant à ses concerts que la musicienne a décidé de mettre davantage de pièces dynamiques sur son deuxième album.

« J’avais envie de quelque chose de plus ample au niveau du son. Avoir un batteur comme Marc Chartrain, qui est un ami d’enfance, ç’a vraiment changé mon approche musicale. »

Après ce passage au FIJM, Beyries partira à Trois-Pistoles dans un chalet pour terminer le travail sur un album dont elle ne peut dévoiler de détails. « Avec la pandémie, j’ai parti différents projets que je pousse tranquillement en parallèle. »

En novembre, si tout va bien, elle ira aussi faire une petite tournée aux États-Unis. « On fait Boston, Philadelphie, Washington, New York et Burlington. C’est vraiment excitant. Ce sera dans des belles salles, avec tout le band. »

► Beyries jouera à 21 h 45, ce soir, à la place des Festivals. Pour les infos : montrealjazzfest.com.

À ne pas manquer

Le Journal a demandé au responsable de la programmation du FIJM, Laurent Saulnier, de commenter quatre concerts à voir au festival.

Guy Bélanger Blues Summit (ce soir, 21 h 45, Parterre symphonique)

« On lui a demandé s’il voulait faire un gros show de blues. Il y aura plein d’invités, dont Dawn Tyler Watson, Angel Forrest, Cécile Doo-Kingué, Steve Hill, Jordan Officer et Paul DesLauriers. »

Daniel Lanois (demain, 21 h 45, place des Festivals)

« Au départ, l’idée était de faire un concert autour de Heavy Sun, son dernier disque. Mais il risque aussi de creuser un peu dans son répertoire. Il a sorti une réédition d’Acadie au début 2021. »

Elisapie (vendredi, 21 h 45, place des Festivals)

« Pour ce spectacle, Elisapie avait envie de mettre en valeur sa communauté, des talents autochtones d’abord et avant tout. »

Patrick Watson (dimanche, 21 h 45, place des Festivals)

« Il avait 1001 idées pour ce concert, surtout des trips visuels. Il a fallu voir ce qui était faisable ou pas. Il faut s’attendre à ce que le show ne soit pas juste sur scène... »