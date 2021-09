Heureux d’être chez le Canadien, Carey Price est optimiste de revenir en pleine forme

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a pris la parole cette semaine, affirmant être dans de bonnes dispositions à quelques jours du début du camp d’entraînement qui s’amorcera le 22 septembre.

En entrevue au site NHL.com, lundi, le numéro 31 a parlé de divers sujets, incluant sa condition physique qui a fait l’objet de plusieurs discussions cet été. Se trouvant dans la métropole québécoise depuis environ un mois, il assure que sa remise en forme se déroule rondement, même si les vacances ont été écourtées par la participation du Tricolore à la dernière finale de la Coupe Stanley en juillet.

«J’ai eu une déchirure du ménisque du genou. Ils ont dû nettoyer cela. Je jouais avec ce problème depuis un bout de temps. Nous voulions régler cela et maintenant, j’essaie juste de revenir en santé. Je me sens très bien. Je n’ai pas encore patiné, je poursuis ma rééducation pour m’assurer d’être prêt, a-t-il déclaré. Pour tout type de remise en forme, vous n’êtes jamais certain de la période qu’il faudra [pour la compléter]. C’est un processus dans lequel vous prenez un jour à la fois. Je vais à Brossard quotidiennement afin de faire le nécessaire pour mieux me sentir.»

Quant à un retour sur patins, Price ne veut pas se prononcer de manière précise. Toutefois, le tout devrait se matérialiser dans les jours à venir.

«Nous parlons de tenter de patiner bientôt. Par contre, il faut s’assurer d’être prêt quand le moment sera approprié, a-t-il dit au site de la Ligue nationale. On effectue des exercices au gymnase. On veut éliminer toutes les suppositions qu’on pourrait avoir en se retrouvant sur la glace et être sûr qu’il n’y ait pas de risque de blessure.»

«Nous avons eu une longue conversation avec nos médecins à Montréal avant l’opération. On a parlé de la situation et on a déterminé un plan comprenant le moment de l’intervention chirurgicale et la rééducation.»

L’été a passé vite

Ainsi, Price n’a pas eu trop de temps pour profiter de la saison estivale, lui qui a pu renouer avec l’État de Washington, où la famille de sa femme Angela se trouve.

«En général, ce fut un bien court été, puisque la campagne s’est terminée tardivement, a mentionné celui ayant vu son équipe perdre le dernier match de la finale le 7 juillet face au Lightning de Tampa Bay. Passer une bonne partie de vos temps libres en boitant n'est pas très plaisant. Ça aurait été bien d’avoir plus de moments pour profiter des activités estivales. C’est le prix que vous payez pour avoir été loin en séries et je suis reconnaissant de cette opportunité. Mais oui, ça aurait été bon d’apprécier l’été davantage.»

