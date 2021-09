IBM s’intéresse à une startup de Québec

La startup de Québec BioTwin a été retenue parmi 15 entreprises à travers le monde pour participer à l’accélérateur IBM Hyper Protect, ce qui lui permettra de profiter d’une vitrine à l’international pour faire connaître son application en santé de jumeau numérique.

«Cela nous ouvre une porte sur l’Amérique du Nord», s’est réjoui Louis-Philippe Noël, directeur général et cofondateur de BioTwin, mercredi matin, peu de temps après l’annonce officielle.

Concrètement, cette sélection s’accompagne d’un crédit IBM de 120 000$ USD pour le stockage de données sur le Cloud, selon des normes de sécurité parmi les plus élevées, en plus de deux ans de mentorat technique. Cette aide pourra être bénéfique pour le montage des structures de données et des algorithmes.

«BioTwin possède des données sensibles qui doivent être ultra-sécurisées. Ce sont des données sur les échantillons qu’on génère et sont anonymisées que nous allons mettre sur le Cloud. Ça vient avec mille et un avantages. On a une force confidentielle qui est beaucoup plus élevée. On a des backups qui sont plus sécuritaires. D’ici une semaine ou deux, nous allons pouvoir y transférer des données», a expliqué M. Noël.

Beaucoup d’appelés, peu d’élus

BioTwin a été sélectionnée parmi 500 dossiers. Son application, qui consiste à développer un jumeau numérique dans le but de faire de la détection de maladie, a attiré l’attention d’IBM.

«Pour nous, cela représente une validation du modèle d’affaires de l’entreprise. On parle de 500 soumissions et de 200 entreprises convoquées en entrevue. C’est un processus qui est très sélectif», a souligné M. Noël.

BioTwin a complété la première partie du projet pilote avec l’équipe de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval.

«Nous avons récolté 1500 échantillons, ce qui représentent 6000 résultats. Nous avons maintenant notre propre laboratoire. Tout est sous analyse présentement. C’est énorme pour bâtir un jumeau numérique», a indiqué M. Noël.

Plusieurs autres équipes sportives ont manifesté leur intérêt de prendre part à ce projet pilote. Le volet nutrition doit démarrer en décembre prochain.

BioTwin développe des algorithmes qui permettent de créer une copie digitale d’un individu à partir d’indicateurs biologiques pour détecter de manière précoce des maladies comme le cancer. L’outil, qui sera mis à la disposition des professionnels de la santé, pourra aussi prédire des crises cardiaques et faire des simulations à des médicaments.