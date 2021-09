Jagmeet Singh «ne peut pas garder les bras croisés»

À moins d’une semaine du jour du scrutin, qui se tient le 20 septembre, les chefs des partis politiques fédéraux sont dans un sprint final afin de convaincre les électeurs de leur faire confiance.

TVA Nouvelles s’est entretenu, mercredi, avec le chef du Nouveau parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh.

Soins de longue durée: pas d’ingérence

Le premier ministre du Québec, François Legault, a dénoncé l’ingérence du NPD dans les compétences provinciales avec son plan pour les soins de longue durée.

Mais pour Jagmeet Singh, il s’agit davantage d’une question d’aide que d’ingérence.

«Pour nous, ce n’est pas une question de s’ingérer, c’est une question de travailler ensemble», affirme-t-il.

«Quand on a vu des impacts négatifs, quand on a vu des problèmes, qu’on voit des gens qui souffrent, mes valeurs disent que je dois aider, je ne peux pas garder les bras croisés», ajoute-t-il.

Pour le chef du NPD, même si la santé est une compétence provinciale, le palier fédéral peut venir en aide aux provinces.

Ce n’est pas une question d’expertise, c’est une question de régler un problème», lance-t-il.

Le NPD souhaite éliminer les centres de soins de longue durée à but lucratif afin de créer des centres qui sont à but non lucratif et d’éviter de futurs problèmes comme ceux que le pays a connus dans ces établissements au début de la pandémie.

Déclenchement des élections

Jagmeet Singh réitère que le moment était mal choisi par Justin Trudeau pour déclencher une élection.

«Les gens sont toujours frustrés avec la quatrième vague de COVID-19, avec les crises climatiques, les feux de forêt avec tous les problèmes avec le crise en Afghanistan, ce n’était clairement pas le bon moment d’avoir une élection», croit-il.

Pour le chef du NPD, «on ne peut pas se permettre un autre quatre ans de M. Trudeau quand il donne des grandes promesses, de belles paroles, mais ses bottines ne suivent pas ses babines et ce n’est pas suffisant pour les gens».

Pas de discrimination envers le Québec

Questionné sur sa position à savoir si le consortium qui a organisé le débat des chefs en anglais devrait s’excuser de la question controversée posée à Yves-François Blanchet, Jagmeet Singh répond que le racisme systémique existe partout au pays.

«Je pense que l’idée qu’il y a une seule province où ça existe le racisme systémique, ce n’est pas vrai parce que ça existe à travers le pays», soutient-il.

M. Singh assure aussi que la publication Twitter de son candidat Matthew Green, dans lequel il appuyait les propos du professeur Amir Attaran accusant les Québécois d’être racistes, «était une erreur».

«C’était une erreur. Pour moi c’est important qu’on corrige les erreurs et qu’on aille de l’avant. Tous nos députés néodémocrates croient profondément qu’on doit faire face à la discrimination systémique», affirme le chef du NPD.

Il ajoute aussi qu’il est «contre le Québec bashing» parce qu’il «est contre toute forme de discrimination».

Environnement

Jagmeet Singh constate que l’environnement est un enjeu primordial pour les Québécois.

«Notre parti défend les intérêts des travailleurs et travailleuses et veut faire face à la crise climatique», promet-il avant d’ajouter que le bilan des libéraux au niveau environnemental est un échec.

S’il est élu premier ministre, le chef du NPD compte «analyser» le dossier de Transmountain et «prendre une décision pour les gens» puisqu’il est contre ce projet.

Quel avenir pour les jeunes?

Pour les jeunes qui pourraient s’inquiéter de leur avenir financier, notamment en raison de la dette du pays, Jagmeet Singh vante son plan pour augmenter les revenus.

«On est le seul parti qui a un plan pour augmenter les revenus. Les autres partis ont promis beaucoup, mais ils vont soit couper l’aide aux gens ou mettre la pression sur les épaules des gens qui ont sacrifié beaucoup», déclare-t-il.

Il compte notamment y arriver en taxant davantage les ultras riches.