L’Alberta déclare l’état d’urgence sanitaire au moment où les soins intensifs sont presque saturés dans la province

Dès jeudi, les rassemblements intérieurs seront limités à 10 personnes vaccinées, provenant d'un maximum de deux bulles familiales. Les enfants de moins de 12 ans ne sont toutefois pas comptabilisés dans cette capacité limite.

Les personnes non vaccinées ne pourront se rassembler à l'intérieur.

Les lieux de cultes et les casinos verront quant à eux leur capacité réduite à 33%.

Les sports d'équipe intérieurs pour les adultes seront interdits.

Le premier ministre albertain Jason Kenney a indiqué que sa province devait tenter d'alléger le plus possible le réseau de la santé, réduire les interactions entre les personnes afin de freiner la propagation du virus et augmenter le taux de vaccination.