«L'homme à la pelle en caleçon» gagne son procès face à une chaine de télévision

Le groupe audiovisuel France Télévisions a été condamné mercredi à verser 10 000 euros (environ 15 000 dollars) des dommages et intérêts à un chasseur du sud-ouest de la France devenu malgré lui une vedette des réseaux sociaux après être apparu en caleçon, armé d'une pelle, dans un reportage de 2015.

Ce jugement du tribunal de Dax (sud-ouest) qui «met le droit en conformité avec la morale en reconnaissant cette atteinte intolérable au droit à l'image» de Jean-Marc Dutouya, a affirmé à l'AFP son avocat, Me Frédéric Dutin.

Le 9 novembre 2015, une demi-douzaine de membres de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), avaient pénétré dans un champ du village d'Audon (sud-ouest) pour détruire plusieurs matoles (pièges à petits oiseaux) afin de dénoncer le braconnage de pinsons, une espèce protégée.

Lors de cette action, régulière dans cette région en cette saison, les militants et des journalistes avaient été pris à partie par les propriétaires, les Dutouya. L'altercation, entre insultes, menaces, bousculades, coups de pelle, avait duré plusieurs minutes jusqu'à l'arrivée de gendarmes. La mère octogénaire de M. Dutouya avait été bousculée. Quatre véhicules de journalistes avaient eu des pneus crevés.

En juillet 2018, Jean-Marc Dutouya avait été condamné en appel à une amende de 400 euros (environ 600 dollars) pour violences avec arme.

Entretemps, il était devenu malgré lui une vedette des réseaux sociaux, où sa photo en slip et T-shirt, armé d'une pelle, avait été l'objet d'innombrables détournements.

«Un homme chez lui dans son jardin peut-il être livré en pâture n'importe comment? La justice a dit non», s'est félicité Me Dutin, précisant que son client, qui réclamait 200 000 euros (près de 299 000 dollars) de dommages, était «extrêmement satisfait».

France Télévisions, qui n'avait pas réagi dans un premier temps, devra de plus verser 5000 euros (près de 7500 dollars) de frais de procédure et flouter les images du chasseur, selon Me Dutin.