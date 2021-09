Remparts: de l’expérience en banque pour Théo Rochette

La première expérience de Théo Rochette dans un camp de la LNH aura été de courte durée, mais, en six jours, l’attaquant des Remparts de Québec croit avoir rapporté dans ses bagages de l’expérience qui l’aidera à atteindre un autre niveau cette saison.

Ignoré au cours des deux derniers repêchages, Rochette a participé au camp de développement des Maple Leafs de Toronto, qui l’ont retranché lundi dernier.

« Ç’a été une belle expérience. Il y avait de bons entraîneurs sur la glace et ils nous parlaient beaucoup, essayaient de nous aider à travailler certains détails », a raconté celui qui a pris part, mercredi, à son premier entraînement depuis son retour de Toronto.

Rochette a reconnu ne pas avoir vécu une vive déception à la hauteur de celle de l’an dernier lorsque, pour une deuxième année de suite, aucune équipe de la LNH n’a prononcé son nom lors des sept rondes du repêchage.

Il s’agit là de la bonne attitude à avoir, estime Patrick Roy. Selon l’entraîneur, une carrière dans les rangs professionnels est loin d’être impossible pour Rochette.

« En bout de ligne, c’est l’expérience qu’il devait vivre là-bas afin de savoir ce qu’il doit améliorer dans son jeu pour avoir du succès. Dans son cas, ses chances de jouer professionnel passeront peut-être plus vers la signature d’un contrat comme agent libre, un peu comme l’ont fait les [Jonathan] Marchessault et [Yanni] Gourde. Ce sont le genre de joueurs qui, même s’ils ne sont pas repêchés, peuvent entrer chez les pros par une porte différente. »

Jeu physique

En s’entretenant avec différents recruteurs qui œuvrent dans la LHJMQ, Rochette a dit n’avoir toujours pas été repêché parce que des interrogations subsistent quant à sa capacité à s’impliquer physiquement dans les matchs.

Ça, Rochette le sait. Les Leafs le lui ont même rappelé lors de son renvoi vers Québec.

« Ils m’ont dit que j’avais beaucoup de talent et que ça faisait de moi un joueur unique mais qu’ils voulaient en voir plus de mon jeu physique encore », a-t-il expliqué.

Le Canado-Suisse a mis les bouchées doubles lors de la période estivale, afin d’ajouter de la masse musculaire, ce qui lui a permis d’arriver au camp « 7 ou 8 lb » plus lourd que l’an dernier.

« Je dois continuer à travailler sur mon jeu physique. Sans passer au travers des gars, je dois être plus physique notamment en faisant des blocs avec mon corps. »

La clé

Pour Roy, il s’agit de la clé pour la suite des choses dans le cas de son no 9.

« Les équipes de la LNH veulent voir ça de lui. Elles veulent voir s’il est capable d’adapter son style de jeu. Théo a tellement d’habiletés offensives, il bouge bien la rondelle et voit bien le jeu. Je m’attends à une belle saison de sa part offensivement. Je me fous un peu de sa production de points mais je m’attends à ce qu’il soit un rouage important au niveau de la constance, match après match. »

Les six autres joueurs des Remparts partis dans des camps professionnels y étaient toujours en date de mercredi soir. L’équipe devrait donc rappeler un ou deux joueurs affiliés en vue du match à Chicoutimi de demain, contre les Saguenéens.

La dureté du mental

Qu’ils obtiennent la présentation de la Coupe Memorial ou pas, les Remparts de Québec se préparent pour une longue saison. Et Patrick Roy s’assure déjà que ses joueurs sont dans cet état d’esprit.

Mercredi, à mi-chemin d’un long entraînement d’un peu plus de deux heures, Roy a renvoyé tout le monde au vestiaire afin de permettre aux employés du Centre Vidéotron de faire passer la surfaceuse.

À leur retour sur la patinoire, Roy a fait patiner ses troupiers pendant de longues minutes, sans rondelle, avant de conclure l’entraînement par des exercices à haute intensité.

Force mentale

Rien de punitif, si vous vous posiez la question.

Non, les Diables rouges se préparent, espèrent-ils, pour ce qui sera un long marathon.

« On veut travailler la force mentale. On a fait un exercice de patin pour que les gars soient fatigués et qu’ensuite ils travaillent en étant fatigués. Dans la saison, ça va arriver qu’on va jouer deux matchs en deux soirs ou trois en trois. Le calendrier est chargé, et ça se peut qu’on n’ait pas toujours les jambes ou que le mental soit fatigué. Il faudra quand même être capable de performer à l’intérieur de ça. On s’est entraînés pendant presque 2 h 15 aujourd’hui afin de repousser l’aspect mental de nos joueurs. On veut s’assurer d’être capables d’être compétitifs dans n’importe quelle situation. »

Moment présent

Roy est bien au courant des attentes placées en son équipe cette saison.

« Si on a fait la demande pour obtenir la Coupe Memorial, c’est qu’on pense qu’on a une équipe compétitive et qui sera l’une des bonnes de la ligue. Est-ce que notre équipe va être la meilleure ? C’est sur la patinoire qu’on va le voir. Avec du papier, on ne va pas loin », lance-t-il.

C’est pourquoi il tient à préparer sa formation à une saison qui sera remplie de hauts et de bas.

« Par contre, je préfère me concentrer sur ce qu’on a à faire pour atteindre nos objectifs que sur les attentes placées en nous. Quand on parle d’attentes, on parle de résultats, mais maintenant, comment on fait pour l’obtenir ? Comme j’ai dit aux joueurs, plus on va se préparer pour différentes situations, meilleurs on va être. »

Parlant de Coupe Memorial, la décision sera prise la semaine prochaine, à moins d’un autre report du comité de sélection, qui a déjà repoussé la date à deux occasions. Québec et Saint-Jean espèrent présenter le tournoi en juin prochain.