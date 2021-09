GUAY, Émilien



Sous un ciel bleu comme ses yeux, au CHSLD de Saint-Isidore, le 17 septembre 2020, à l'âge de 83 ans et deux mois, est décédé de la maladie de Parkinson M. Émilien Guay, époux de Mme Denise Morin. Il était le fils de feu Alphonse Guay et de feu Rose-Anna Faucher. Il demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera le vendredi 17 septembre 2021 de 13h à 14h45, auet de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Denise Morin, ses enfants : Yvan (Denise Cormier) et Nathalie (Marcel Soucy); ses petits-enfants : Jérémy, Rose-Anne, Amanda, Ashley et Samantha Soucy; ses frères et sœurs : Benoît (Germaine Cloutier), feu Anita, feu Raymond (Monique Provost), Annette, Jean-Paul (Marielle Grenier), feu Nicole (Jean-Guy Deblois), Lise, Gaétan (Monique Asselin), Réjean (Aline Simard) et feu Marc; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lionel (Denise Flageol), Marcel (Céline Delorme), Jean-Luc (feu Laurette Turcotte, Louise Beaumont), André (Gérardine Labonté), Clément (Édith Caron), feu Anne-Marie (Raymond Roberge) et Richard. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). La famille remercie toutes les personnes qui ont soutenu et accompagné Émilien dans sa maladie. Des dons à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar) : https://smdj.ca/financement-cva Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/