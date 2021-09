MONTMINY, Louise



Le 28 juillet 2021, est décédée à l'hôpital St-François d'Assise, à l'âge de 84 ans et 7 mois, madame Louise Montminy, épouse de feu monsieur Jean-Claude Lecours. Elle était la fille de feu madame Yvonne Paquet et de feu monsieur Léopold Montminy.Elle laisse dans le deuil ses quatre fils : Jocelyn (Linda Parent), Serge, Pierre et Denis (Geneviève Gagné); ses petits-enfants : Katia (Kevin Therrien), Michael, Mélissa, Jennifer (Frédéric Gingras), Jérémy (Sabrina Vallerand), Vicky (Timothy Dundas), Mélanie ainsi que ses 11 arrière-petits-enfants : Max Therrien, Julia Therrien, Leslie Lecours, Tyler Tilton, Logan Morsillo, Landon Morsillo, Lochlan Morsillo, Lucas Gingras, Kayley Dundas, Emma Dundas et Lauren Dundas; ses frères et sœurs : Yvonne (feu Nazaire Boutet), feu Thérèse, Paul-Émile (Huguette Pageau), Denise (feu Jean Emond), Hélène (feu Fernand Rhéaume), Gilles (Fernande Duval), Daniel (Normande Fleury), Gisèle (feu Normand Anctil), Christiane (Jean Fawns), feu Jean, André (Lyne Leclerc), Line (Alain Fleury), feu Michel (Claudette Côté), feu Mireille (feu Martin Leclerc), Roch (Sylvie Olivier), feu Monique (feu Bruneau Malouin); ses beaux-frères et belles sœurs côté Lecours : feu Jean-Pierre (feu Thérèse Ringuette), feu Gemma (feu Claude Lelièvre), feu Wilfrid (feu Monique Plamondon), Patricia (feu Maurice Patry), feu Jeannette (feu Alfred Patry), Yolande (Conrad Cousineau), feu Roger (Rita Toussaint), feu Gérard (Marguerite Parent) ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Un merci du fond du cœur à tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, particulièrement au personnel soignant du 8e étage pour les bons soins apportés. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13 h à 14 h etVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.