COUILLARD

Marie-Thérèse Talbot



À la Maison d'Hélène, le 23 décembre 2020, est décédée madame Marie- Thérèse Talbot, à l'âge de 96 ans, épouse de feu monsieur Laurent A. Couillard. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à, jour des funérailles à compter de 10 h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Jean-Alain Lemieux), Pierre (Brigitte Parent), Line (Pierre Grondin), Brigitte (Stephan Cloutier); ses petits-enfants: Marie Eve, Maxime (Marjolaine Lacroix), Guillaume (Marie Pier Bilodeau), Etienne (Olivia Dion), Jean-Olivier (Catherine Dionne), Pierre Luc (Myriam Marois), Felix; ses frères et sœurs: Marie-Paule (feu Odilon De Ladurantaye), Marie Yvonne, Jeannine (Denys Thibault), feu Raymond (Rita Demers), feu Fernand (Gisèle Têtu); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Madeleine (feu Philippe Rousseau), feu Thérèse (feu Roger Gendron), Gilberte (feu Hervé Grégoire), feu André (feu Rita Rouleau), Simon, Guy (feu Fernande Dufour), Grégoire (Mariette Gauthier), feu Jules (Thérèse Sigouin), feu Aline (feu Marcel Corneau), Fernand (Sylvie Bergeron), Marcel (Francine Lévesque); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène et de la Résidence des Bâtisseurs MGR Deschênes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou par des offrandes de messes. La direction a été confiée à la