ANCTIL, Jean-Claude



Suite au décès de Daniel Roy le 1er juin et celui de Jean-Claude Anctil le 30 juin, le temps est venu de les saluer une dernière fois. Les familles recevront parents et amis aude 9 h à 11 h,les cendres de Daniel, Jean-Claude et celles d'Yvon décédé en 2003 (fils de Jean-Claude) seront mises en terre au cimetière Belmont. Daniel Roy était le fils de feu Paul-Eugène Roy et de feu Florence Commerford.Il laisse dans la peine son fils Nicholas Roy (Lisa Boutin), Edith Pilote la mère de son fils, sa sœur Denise Roy (feu Jean-Claude Anctil), son frère John (Mona Abou-Madi), ses neveux Christian Anctil (Claudia Morin), Simon Anctil et leurs enfants Loïc, Olivier, Annabelle et Alexis, et une très bonne amie Lucille Bédard. Il laisse également dans le deuil la famille de Pauline Martel (sa mère biologique), Line, André et Manon Bolduc, plusieurs ami(e)s, cousins, cousines, neveux et nièces. Jean-Claude Anctil, né à Mont-Carmel Kamouraska, était le fils de feu Achille Anctil et de feu Jeanne Boissonneault. Il est allé rejoindre son fils Yvon. Il laisse dans la peine son épouse Denise Roy et ses fils Christian (Claudia Morin) et Simon, ainsi que ses petits-enfants qu'il adorait : Loïc, Olivier, Annabelle et Alexis, ainsi que deux personnes importantes : Marie-Josée Lépine et Alain Lefebvre. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Candide (feu Léonard Lévesque), Jean-Guy (Michelle D'Anjou), feu Denise (feu Roger Gobeil), feu Yvon (Colombe Lebrun), Gilbert (Colette Dionne), ses beaux-frères John Roy (Mona Abou-Madi), feu Daniel Roy ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, ami(e)s et surtout une amie sincère Diane Trottier. La famille remercie les docteures Élise Roy et Carole Cyr pour leur grande compréhension et humanité durant ces moments difficiles ainsi qu'au personnel dévoué du CLSC La Source pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle (380, rue du Pont Québec, Qc Téléphone : 418 524-2626 Site Web : www.gilleskegle.org) ou à la Fondation québécoise du cancer (2375, avenue du Vitré Québec, Qc Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca ou www. fqc.qc.ca).Par contre, il n'y a aucune restriction de personnes au cimetière Belmont pour la mise en terre des urnes de Daniel, Jean-Claude et Yvon.