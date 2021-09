GOSSELIN, Lise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lise Gosselin, fille de feu monsieur Donat Gosselin et de feu dame Blanche Fillion. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h30 à 10h30Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jeannine (feu Aurèle Audet), Madeleine (feu Ludger Goulet), Monique (feu Lucien Côté), Marius (Denise Simard), Lucie (feu Michel Bouchard), feu Simon (Marie-Berthe Duclos), Réjean (Lisette Thomassin), Pierre (Rolande Baron) et elle était la sœur de: feu Denis (feu Réjeanne Asselin) et feu Réjeanne (feu René Simard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don et/ou Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0,https://www.jedonneenligne.org/fondation hsab/