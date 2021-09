TREMBLAY, Marguerite



Au CHSLD Saint-Antoine, le 16 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marguerite Tremblay. Née à Saint-Fidèle dans Charlevoix, elle était la fille de feu madame Ida Villeneuve et de feu monsieur Ludger Tremblay. Elle a aussi été l'épouse de feu monsieur Louis Marie Lapointe. Elle demeurait à Québec et a œuvré comme infirmière-auxiliaire en soins à domicile et à l'Hôpital Général de Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain Lapointe, Yolaine Lapointe (André G. Côté) et son petit-fils Maxime ; ses sœurs et son frère, belle-sœur, beaux-frères et leur famille : feu Pauline (feu René Gagnon), Georgette (feu Jacques Bergeron), Noël (Nicole Blanchet), Nicole (feu Jean Sicotte) et Céline (Denis Gauthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s qui sont aussi attristés par son départ. La famille recevra les condoléances à :à partir 10h00, suivi d'Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Ses enfants tiennent à remercier tous ceux et celles qui lui ont prodigué soins et réconfort au cours des années passées à la résidence La Beauportoise et ensuite au CHSLD St-Antoine. Un merci tout particulier à madame Maryse Malouin, infirmière qui en a pris bien soin les dernières années de sa vie avec son équipe de l'unité du 3ème étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com ou à la fondation du Centre d'hébergement Saint-Antoine, Tél. : (418) 691-0766, https://www.jedonneenligne.org/fondationfais/DON/