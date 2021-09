RIVARD, Yves



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Yves Rivard, survenu à Lévis le 22 août 2021, à l'âge de 85 ans. Il était le conjoint de Gaétane Labrecque, le fils de feu Éva Lévesque et de feu Luc Rivard. Il habitait à Lévis. La famille recevra les condoléances leLa mise en niche des cendres de M. Rivard se fera toute de suite après. Il laisse dans le deuil ses enfants : Francis Rivard, Chantal Rivard (Mathieu Picard) et Renée Lortie (Yvan Charest); ses petits-enfants : Olivier Gosselin, Nicolas Gosselin, Félycia Côté (Samuel Bernier) et Mélanie Côté; ses frères : Gilles (Rolande Plourde) et Magella (Diane Desgagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces dont Guy Roussel (Richard Deschênes) ainsi que des ami(e)s très proches. Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés avant lui. La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral et l'infirmière du CIUSSS de Lévis pour leur soutien ainsi que pour les bons soins prodigués durant son court séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445 rue Saint-Louis, Lévis (QC) G6V 4G9, téléphone : 418 903-6177. https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.