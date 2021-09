PICARD, Jean-Yves



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 3 juillet 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Picard, époux dame Carmelle Pageau Picard. Il était le fils de feu dame Cécile Rochette et feu monsieur Adrien Picard. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 14 h 30 à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Carmelle Pageau Picard; son garçon Steve (Johanne Couture); ses petits-enfants: Mikaël, Katherine, Kevin et le bébé; ses sœurs: Nicole (Robert Langlois) et feu Carole (André Vigneault); sa belle-sœur Denise (Paul Germain), ses neveux: François et Christophe Germain; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement Sylvie Morin et son Mari Jean-Pierre Perron pour leur support et leur dévouement, ainsi que tout le personnel soignant de l'Hôpital Laval pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci bien spécial à ma nièce Sylvie Morin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.