GINGRAS, Louisette Robin



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 31 août 2021, est décédée madame Louisette Robin à l'aube de ses 87 ans et ayant partagé 62 ans de vie avec son époux monsieur Gilbert Gingras. Native de Breakeyville, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles : Hélène (Michel Beaulé) et Lise (Robert Lemire); ses petits-enfants : Lisabelle Lefebvre (Alexandre Bernier), Carole-Anne Lefebvre (Daniel Thibodeau), Charles Lemire et Laurence Lemire; ses trois arrière-petits-enfants : Tom, Hugo et Sami Bernier; son frère Paul; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras : Léon (Yolande Beaudoin), Armand (Raymonde Binet) et Marie-Jeanne Demers (feu François); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel du 3000 de la Maison Aviva pour les bons soins prodigués durant sa longue maladie ainsi que le docteur Yves Houle qui l'a accompagnée. Un merci à l'Hôpital Saint-Sacrement qui l'a accueillie en soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.