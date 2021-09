ANTONACCI, Carlo



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 22 juin, est décédé M. Carlo Antonacci, à l'âge de 88 ans. Il était le fils de feu Francesco Antonacci et feu Crescenza Rotolo. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil : sa conjointe Agathe Lajoie et ses 4 enfants: Linda (Pierre-Yves Martel), Sonia ( Roland Lajeunesse), France (Serge Dubé) et Steeve (Sonia Horvath); ces 9 petits-enfants et leur conjoint(e): Alexandre, Nicolas, Jonathan, Keven, Jean-François, Valérie, Vincent, Maxim et Cynthia et ces 6 arrière-petits-enfants; son frère Franco (Josiane Blamart) et sa soeur feu Enza (feu Pasquale Miccolis) et ses belles-soeurs et beaux-frères: Raymond Lajoie, Jacques Lajoie, Marcel Lajoie (Cécile Deschênes), Suzanne Lajoie (Paul Pelletier), Denise Lajoie (feu Thomas Barbeau), Lise Lajoie, Jean-Guy Lajoie, Rita Lévesque (feu Conrad Bernier), Michel Chénard (feu Céline Lajoie). Il était le beau-frère de: feu Joseph-Emile Lajoie, feu Maurice Lajoie (feu Micheline Thivierge), feu Marie-Ange Lajoie (feu René Pelletier) et feu Henri Lajoie (feu Denise St-Pierre). Il laisse dans le deuil également ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux(ses) ami(e)s. La famille a confié monsieur Antonacci au:le 17 septembre de 19h à 20h30 etde 9h à 10h15 auLa famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement, leur empathie et leur bienveillance dans les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.