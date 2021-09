DAIGLE PELLETIER, Gisèle



Dans le confort de son foyer et entourée de l'amour de sa famille, le 9 septembre 2021, à l'âge de 76 ans et 3 mois, est décédée madame Gisèle Daigle, épouse de feu monsieur Camille Pelletier. Fille de feu dame Madeleine Pelletier et de feu monsieur Laurent Daigle, elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie, Steve (Marie Eve Leblond), Carole (Simon Robichaud), Marie-Hélène, Serge (Dany Couture) et Pascal (Mélanie St-Pierre); ses petits-enfants : Sébastien Bélanger (Belzémire St-Pierre), Jeanne et Ariane Pelletier, Samuel (Jordane Vachon), Joey et Vincent Robichaud, Catherine et Louis-André Michaud, leur père Guillaume Michaud, Hubert et Pier-Étienne Pelletier; son arrière-petit-fils Nathan Bélanger. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Laurence, feu Robert (Suzanne St-Denis), feu Alain, Jean-Claude (Mary Albenise), feu Denis (Monique Robichaud) et Aline (Gaétan Dostie); de la famille Pelletier : feu Yvette (feu Jean-Léon St-Pierre), feu Jean-Luc, feu Sylvio (feu Hermance Deschênes), feu Laurent, feu Marguerite (feu Alexandre Dubé), feu Gilberte (feu Clément D'Amours), feu Paul-Émile, feu Étienne (Simone Boucher), feu Jérôme, feu Colombe (feu Rock St-Pierre), Julie (feu André St-Pierre) et feu Achille. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Laurence et Aline pour leur présence et leur accompagnement auprès de leur sœur dans les derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bur. 305 Montréal (Québec) H2X1Y1. https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 17 septembre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire