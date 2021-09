GAUVIN, Nicole



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 10 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Nicole Gauvin, épouse en premières noces de feu monsieur Gilles Garneau et en secondes noces de feu monsieur Yvan Lapointe, fille de feu Eugène Gauvin et de feu Marie-Anne Lachance. Elle demeurait à Québec.de 8 h 30 à 10 h 30.et de là au mausolée du cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie Garneau ( Bernard Cantin), Nancy Garneau (Serge Légaré) et Daniel Garneau; ses petits-enfants : Stéphanie Jobin-Garneau (Jean-Simon Beauchemin), Marie-Ève Cantin (André Allard), Maxime Chrétien (Annie Goulet) et Amélie Cantin (Jérémy Girard); ses arrière-petits-fils : Édouard, Hubert et Antoine; son frère André Godin-Gauvin (Lise Douville); les enfants de son second époux monsieur Lapointe : François, Marie et Louis Lapointe (Diane Fréchette); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Fernande Lapointe (Clément Lavoie), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s dont tous les membres de l'Amicale de Vanier qu'elle avait fondée. La famille tient à remercier sincèrement Maryse Marcoux, Véronique Léger et Dominic Delcomminette ainsi que tous ceux qui lui ont apporté du soutien au cours de ses dernières années. Merci également au personnel du CLSC des Rivières : l'équipe des soins palliatifs à domicile, les médecins et le personnel du département de pneumologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/