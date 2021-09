CHABOT, Line



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le dimanche 12 septembre 2021, à l'âge de 83 ans et 1 mois, est décédée madame Line Chabot, épouse de feu Alain Langis et fille de feu Alyre Chabot et feu Candide Bouchard. Elle demeurait à Lévis et était native de Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances (maximum 50 personnes en rotation) à la résidence funérairele vendredi 17 septembre en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Line Roy), Françoise (Sylvain Lafontaine) et Louise-Andrée (Patrick Côté); ses petits-enfants: Éric (Valérie Bédard) et Jean-Sébastien Langis, Dominic (Rose Loiselle) et Félix Lafontaine (Roxanne Vachon). Elle était la soeur de: feu Marcel, feu Denis (feu Laurette Labbé), feu Bernard (Henriette Vachon) et feu Michelle. Elle était la belle-soeur de: feu Jacques (Monique Martel), feu Jean-Yves (feu Thérèse Lavoie), feu Léopold, (feu Gisèle Fortin), Maurice (feu Julie Desautels, Carmen Vallée Girouard), Madeleine (Gaston Blais) et Andrée Langis. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel de la Résidence le Marronnier de Lévis ainsi que celui de l'hémodialyse et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Relais pour la vie (Société canadienne du cancer), 400, route Caron, Notre-Dame-des-Pins (Québec), G0M 1K0.