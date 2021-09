PELLETIER, Nathalie



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, le 8 septembre 2021, à l'âge de 54 ans, est décédée madame Nathalie Pelletier, épouse de monsieur Steve Simard. Elle était la fille de monsieur Marcel Pelletier et de feu madame Louisette Flamand. Elle demeurait à Château-Richer. La famille vous accueillera là 13h au centre commémoratifMadame Nathalie Pelletier laisse dans le deuil son époux monsieur Steve Simard; ses enfants : Mélodie et Amélie Savard (Joël Lacerte) leur père Yves Savard, Sarah-Maude et Jessica Simard (Jessy Caron) ; son petit-fils Mayson Lacerte ; son père Marcel Pelletier (feu Louisette Flamand), ses beaux-parents Michel Simard et Monique Grenier ; sa sœur et ses frères : France (Michel Robitaille), Mario (Nancy Latulippe) et Stéphane (Chantale Lizotte) ; sa belle-sœur Lucie Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Canadienne des tumeurs cérébrales, 205 rue Horton, Suite 203, London Ontario N6B 1K7 WWW.Braintumour.ca