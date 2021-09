LEMAY, Réjane



À la résidence Le Riverain de Lotbinière, le 19 août dernier, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Réjane Lemay. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle est allée rejoindre son époux Côme Guimond et sa fille bien-aimée Claire. Elle laisse dans le deuil son gendre Pierre Proulx, ses petits-enfants: Dany, Gerry et Jean-François; ses sœurs: Lucille (feu Gaston Frenette), Lise (Jean Falardeau); son frère Jacques, sa belle-sœur Marguerite Fournier (feu Gaston Lemay); ses belles-sœurs: Yvonne Guimond (Pierre Cantin), Yolande Blais, Annette Labrie, Rita Privé. L'ont précédé ses frères et sœurs: Marcel (Carmelle Boisvert), Anita (Roger Lemay), Rita (Adrien Martel), Gaston; ses beaux-frères, belles-sœurs: Gilles (Monique Prémont), Lucien (Madeleine Gazaille), Yvon, Magella et Vianney Guimond; Elle laisse également plusieurs neveux, nièces et amis. Un merci bien spécial au personnel de la résidence Le Riverain pour les bons soins prodigués chaque jour.où la famille vous accueillera à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire