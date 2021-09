GAUTHIER, Jeanne



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeanne Gauthier, épouse de feu Vincent Giguère, fille de feu Marcel Lévesque et de feu Alphonsine Perreault. Elle demeurait à Québec., de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Maryse (Pierre Olivier), Inès (Dominique Marchal), Bruno (Audrey Tremblay), Marie-Ève et Mélissa (Robert Jean); ses petits-enfants : Audrey, Yoan (Alex Goulet), Katia (Manuel De Sousa), Gabriel, Mathys et Maël; ses frères et sœurs : Marc (Colette Belzile), Henri-Paul (Liette Plamondon), Huguette (Réal Binet), Gaétane (feu Ronald Lessard), Claude, Jocelyne, Carole (Yvon Gosselin). Elle était aussi la sœur de : feu Raymond, feu Bertrand, feu Germaine, feu Marc L., feu Rita, feu Janine et feu Alida. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence St-Patrick pour leur humanisme ainsi que le personnel médical de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.