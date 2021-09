RHÉAUME, Madeleine Garneau



Au CHSLD Saint-Antoine, le 28 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Madeleine Garneau, épouse de feu monsieur Gaston Rhéaume, fille de feu dame Marie-Ange Latulippe et de feu monsieur Ernest Garneau. Elle demeurait à Lac-Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h et seraElle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Lise Bolduc), Normand, Réal et Linda; ses petits-enfants : Valérie, Mathieu (Émilie), Samuel et Julien; ses arrière-petits-enfants : Jade et Raphaël; Elle était la sœur de feu Pauline (Antonio Légaré), feu Marguerite (feu Arthur Daigle), feu Thérèse (feu Donat Barbeau), feu Gilberte (feu Raymond Duchesneau), feu Eddy (feu Lisette Rhéaume), feu Réjean (feu Ghislaine Bolduc), et feu Alain. Elle était la belle-sœur de : feu Jacqueline Rhéaume (feu Jean-Paul Beaulieu), feu Jeanne-d'Arc Rhéaume (feu Roland Rhéaume), feu Jean-Claude Rhéaume (feu Liliane Rhéaume), feu Carmen Rhéaume (feu Roger Bédard), feu Lionel Rhéaume (feu Lorraine Pageau), feu Yves Rhéaume, Paula Rhéaume (feu Rodrigue Rhéaume). Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Saint-Antoine, pour les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc