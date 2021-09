FRANCK, Rita



À l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 7 septembre 2021, est décédée, à l'âge de 66 ans et 3 mois, dame Rita Franck, fille de feu monsieur Paul-Émile Franck et de feu dame Véronique Aubé. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska. Les parents et ami(e)s qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à se joindre à la familleet qui sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Suzanne (feu Raoul Desjardins), Pauline (Gilles Pineault), Nicole (Yves Bourassa), Francine (Gilles Demers), Gilles (Johanne Dessureault), Richard et Monique. Elle était également la soeur de feu Solange. Sont aussi affectés par son départ son neveu Dominique, sa nièce Laurie et leur conjoint(e), ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Don en ligne: cancer.ca. Direction funéraire: