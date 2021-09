TESSIER, Diane



Lumineuse Diane, tu es partie pour ton dernier voyage, laissant un grand vide, un silence qui nous donne le vertige. À travers toute la douleur de ton départ, s'élève la reconnaissance pour tout ce que tu nous laisses. Dans ton sillage, il y a des cœurs remplis d'amour, des têtes pleines de souvenirs heureux, une famille unie, des enfants confiants, des petits enfants aux yeux brillants. Tu laisses l'empreinte de ta bonté et de ta générosité sur chacun de nos cœurs et nous sommes riches de t'avoir connue. Nous restons avec le souvenir d'une femme qui a célébré la Vie à tous les jours. Continue de nous inspirer et de veiller sur nous.À Québec, le 3 septembre 2021, est décédée madame Diane Tessier à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Jacques Dolbec depuis 51 ans. Elle était la fille de feu madame Madeleine Douville et feu monsieur Noël Tessier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François Dolbec (Anne-Marie Erickson), Nadia Dolbec (Marc Montpetit), Marie-Noëlle Dolbec (Simon Larouche-Boudreault); ses petits-enfants: Laurence et Antoine Dolbec, Florent, Adèle et Renaud Montpetit, Satyam et Nahima Larouche; sa fratrie: Louise Tessier (Jean Richard), Lucille Tessier (Gaétan Léveillé), Herb Tessier (Danielle Perron), Guylaine Groleau (Serge Desmarais) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléances lede 8h30 à 10h30 auL'inhumation sera à une date ultérieure dans l'intimité de la famille.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.