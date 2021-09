FRENETTE, Paul-Henri



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 7 septembre 2021, à l'âge de 92 ans et 10, est décédé monsieur Paul-Henri Frenette, époux de feu madame Jeanne D'Arc Bernier, fils de feu monsieur Fortunat Frenette et de feu madame Marie-Anne Huot. Il demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Monsieur Frenette laisse dans le deuil ses enfants: Michel (France Levasseur), Daniel, Lyne, Yves (Aline Gilbert) et Anne (Mario Morissette); ses petits-enfants: Mélanie, Martin, Katia, Marie-Eve, Julie, Marili, Catherine, Stéphanie et Audrey; ses arrière-petits-enfants: Alexandra, Jean-Gabriel, William, Mathis, Maxime, Xavier, Félix, Emile, Charlotte, Tommy, Yannick, Sarah-Maude, Ariane et Logan. Il était le frère et le beau-frère de: feu Odilon (feu Hélène Mottard), feu Alice (feu Alexandre Rhéaume), feu Agnès (feu Georges Matte), feu Cylien (feu Marguerite Tessier), feu Rose-Aimée (feu Paul Trottier), feu Marie-Anna, feu Marie-Ange (feu André Tessier), feu Arthur (feu Cécile Joyal), feu Omer (feu Denise Bertrand), feu Robert (Louisette St-Onge), feu Georges (feu Bernadette Brière, Françoise Létourneau), feu soeur Germaine, feu Maurice (feu Madeleine Cloutier); feu Jean-Pierre Bernier (Lise St-Maurice), Lorraine (feu Charles Larouche), Ginette (feu Jean Germain), Herman (feu Roma Richard), feu Michel (Lise Dussault), feu Laurent (feu Alda Drolet). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona et de la Résidence Ste-Marie de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca.