MATHIEU, Rita Fortin



À la résidence Côté Jardins, le 21 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rita Fortin, épouse de feu monsieur Jean Mathieu, fille de feu Wilfrid Fortin et de feu Normandine Maheu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Pierre J. Brais), son fils Pierre (Line Tremblay), son petit-fils Jean-François (Marie-Ève Boileau); ses arrière-petits-enfants: Anthony, Olivier et Mahélie. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Fortin et Mathieu. Dernière de sa génération, elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs: Raymonde (Jean-Paul Latulippe), Jean-Marc (Marguerite Rancourt) et Viviane (Paul-Emile Roy); ainsi que tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mathieu. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel du 3e Château de la résidence Côté Jardins pour leur bienveillance et l'excellence des soins dispensés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Des Jardins du Haut St-Laurent et Côté Jardins, 880 Av. Painchaud, Québec, QC G1S 0A3, (418) 688-1221.