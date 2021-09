GAGNON, Michel



À L'Hôpital St-François D'Assise de Québec, le 18 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Gagnon époux de Madame Pauline Boily. Il était le fils de feu madame Lucile Pelchat et de feu monsieur Joseph-Alphonse Gagnon, il demeurait à Lac Beauport. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Isabelle (Marc Bélanger) et Martin (Yiling Cheng), ses petits-enfants : Émilie et Jonathan, sa sœur : Anne, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à :Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière de la Nativité de Beauport. La famille remercie le personnel de l'Hôpital Saint-François-d 'Assise et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. https://fondationduchudequebec.org