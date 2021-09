CLOUTIER, Benoit



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 octobre 2020, est décédé monsieur Benoit Cloutier à l'âge de 70 ans. Fils de feu monsieur Aimé Cloutier et feu madame Jeanne Lafond. Il laisse dans le deuil sa fille chérie Maryse, son gendre Jean-François Romeo et ses petits-fils adorés Jules et Léon; ses frères et sœurs : Yolande (feu Raymond Lavoie), Ginette (Claude Boisvert), Georges-Aimé (Claudette Tremblay), feu Paul-Henri (Colette Coudé), Conrad (Louise Tremblay), Bertrand (Sylvain Legris), feu Camille, Odette, Donald (Martine Fillion), Mario (Luc Rochette) et Danielle ainsi que la famille Whalen et ses nombreux neveux, nièces, cousins et cousines. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 13h45.Un remerciement spécial aux employés des unités 450 et 550 de l'Hôpital Général de Québec pour les soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec en mémoire de monsieur Cloutier. Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur le site internet suivant : www.dignitequebec.com