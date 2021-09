DUFOUR, Gilles



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul le 29 août 2021 à l'âge de 67 ans et 8 mois, nous a quittés monsieur Gilles Dufour. Il était le fils de feu monsieur Henri-Paul Dufour et de feu dame Gabrielle Larouche et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis (es) au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 12 h. Monsieur Gilles Dufour laisse dans le deuil sa fille: Rosalie (Sébastien Jean); ses petits-enfants: Arsène, Elyse; sa compagne de vie: Nathalie Dufour et ses enfants: Clara, Hugo-Pierre; sa sœur: Myriam; son filleul: Raphaël (Marie-Catherine) et leurs enfants: Juliette, Laurent; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci spécial est adressé au personnel de l'UHCD de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à La Société Canadienne du Cancer, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la