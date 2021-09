GOUDREAU, Roger



À la Maison Dessercom, le 7 janvier 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Roger Goudreau, époux de feu madame Marguerite Fillion, fils de feu monsieur Joseph-Émile Goudreau et de feu madame Marie-Alice Beaupré. Il demeurait à Lévis. Il est allé rejoindre son fils René (Josée Gosselin). Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Justin et Vincent; ses frères et sœurs: feu Laura, feu Henri, feu Sr Irène, feu Louis-Raymond, feu Léo (feu Cécile Demers), feu Sr Angélina, feu Eugène, Yvon (feu Thérèse Roy), feu Yvonne (feu Pierre Demers), feu Raymond (Carmen Bonner), feu Thérèse (Jean-Paul Picard), feu Laurette (feu Lucien Boivin), feu Gisèle, feu Gérard, feu Guy (feu Cécile Fillion), feu Paul-Émile, André (Lorraine Drapeau), sa belle-sœur Nicole Fillion (Serge Boulet) et ses filles Chantale et Diane Ferland; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert, unité Oasis ainsi que le personnel de la Maison Dessercom pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10 h.La mise en terre aura lieu au Cimetière Mont-Marie, section Charny.