LAPOINTE, Rosaire



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 août 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Rosaire Lapointe, conjoint de feu dame Lucienne Létourneau. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lapointe et de feu dame Blanche Bruneau. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon ses volontés, il n'y aura aucune exposition au salon. Il a été confié à lapour crémation.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil sa grande amie madame Lise Lapointe, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Morneau et du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Pierre. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la